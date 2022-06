Nieuwe versie van Adobe Lightroom bevat meer presets en AI-verbeteringen

Adobe heeft vandaag nieuwe versies uitgebracht van Lightroom via Creative Cloud. In desktopversie 5.4 is het onder meer mogelijk bewerkingseffecten op video's uit te voeren, de intensiteit van presets aan te passen en AI-effecten te kopiëren naar andere foto's.

Adobe heeft nieuwe versies van Lightroom uitgebracht. Het betreft de reguliere Lightroom, de app en in iets mindere mate ook de Classic-versie. In een demonstratie onder embargo, die Tweakers bijwoonde, werd onder andere gedemonstreerd dat het nu ook mogelijk is om bewerkingseffecten op video's toe te passen. Het betreft geen bewerkingen zoals in Premiere, zoals met een tijdslijn, maar de bekende gereedschappen die ook voor foto's gebruikt worden. Volgens Adobe maakt dit het bewerken wat laagdrempeliger omdat gebruikers al bekend zijn met de mogelijkheden voor foto's, die dus eveneens op videobeelden toe te passen zijn. Denk aan het bijstellen van de belichting, het contrast, de kleurtemperatuur en de hooglichten en schaduwen. Een ander voordeel is dat dit in batch uit te voeren is, zodat foto's en video's er vergelijkbaar uitzien. De bewerkingen zijn ook uit te voeren via de mobiele Lightroom-app.

De nieuwe 'preset amount slider'

De nieuwe versie bevat vijftig extra premium presets, oftewel voorinstellingen. Hiermee is het mogelijk om met behulp van AI bijvoorbeeld snel een masker te maken van lucht of onderwerp. Via adaptive subject of -sky zoekt de AI zelf naar het onderwerp, waarbij alleen dat deel van de foto wordt bewerkt en de rest intact blijft. Een nieuwe toevoeging is een preset amount slider. Daarmee kan de kracht van een preset achteraf aangepast worden, door deze te verhogen of verlagen. Het is daardoor minder vaak nodig om alle gereedschappen individueel bij langs te lopen. Het is bovendien mogelijk om een AI-effect te kopiëren naar andere foto's. Tot nu toe was zo'n masker wel te kopiëren maar moest de gebruiker deze dan opnieuw instellen. Nu wordt het effect, zoals het detecteren en aanpassen van de lucht, automatisch op meerdere foto's toegepast, waarbij de AI dit per individuele foto opnieuw berekent.

Lightroom detecteert automatisch portretten en past deze aan

Verder bevat Lightroom nu ook het vergelijkingsvenster van Lightroom Classic, waarbij twee individuele foto's naast of onder elkaar vergelijken kunnen worden - zowel compleet als op pixelniveau. De rode ogen-tools zijn ook overgenomen van de klassieke editie, maar daar is nu ook een Autocorrect-knop aan toegevoegd.

Het vergelijkingsvenster uit Classic zit nu ook in de reguliere Lightroom

Lightroom Classic krijgt ook de eerdergenoemde preset amount slider. Het automatisch maskeren van een onderwerp of de lucht was al langer mogelijk. Verder kan de loep info, dat bijvoorbeeld de bestandsnaam en bepaalde exif-informatie bevat, nu in de Bibliotheek- en Ontwikkel-modus onafhankelijk van elkaar worden ingesteld. Hierdoor is andere informatie weer te geven of de loep juist te verbergen in een bepaalde modus. Voor het exporteren van foto's wordt nu ook de gpu ingezet, waardoor dit naar verluid sneller zal worden uitgevoerd.