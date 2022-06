Duitse kartelwaakhond onderzoekt Apples anti-trackingfunctie

Het Bundeskartellamt is een onderzoek begonnen naar Apples anti-trackingfunctie App Tracking Transparency of ATT. De kartelwaakhond wil uitzoeken of Apple ontwikkelaars benadeelt en of het Amerikaanse bedrijf Duitse mededingingswetten overtreedt.

Het bureau kijkt of Apple de anti-trackingfunctie misbruikt om op een oneerlijke manier voorsprong te krijgen op zijn concurrenten. Apple-gebruikers moeten voor iedere app toestemming geven om hun activiteiten te tracken, zodat de ontwikkelaars gerichte advertenties kunnen tonen. Ze kunnen er ook voor kiezen deze trackingverzoeken standaard te weigeren.

"We verwelkomen privacyvriendelijke bedrijfsmodellen die gebruikers keuzes geven over hoe hun gegevens worden gebruikt", schrijft Bundeskartellamt-voorzitter Andreas Mundt. "Een bedrijf als Apple, dat eenzijdig de regels kan bepalen in zijn ecosysteem, moet echter regels opstellen die eerlijke concurrentie bevorderen. We betwijfelen of dit het geval is als blijkt dat Apples regels wel gelden voor anderen, maar niet voor het bedrijf zelf."

Een woordvoerder van Apple zegt tegen Reuters dat het bedrijf in gesprek wil met het Bundeskartellamt over ATT. Ook wijst de woordvoerder erop dat bedrijven en ontwikkelaars er niet van worden weerhouden om advertenties te tonen, terwijl ze gebruikers de mogelijkheid bieden om hun privacy te controleren.

Met een nieuwe Duitse wet die vorig jaar is ingegaan, kan de Bundeskartellamt bedrijven met veel marktmacht sneller beperkingen opleggen. Het gaat bijvoorbeeld om het voorkomen dat eigen producten of diensten aantrekkelijker worden gepresenteerd dan die van concurrenten, of het verbieden van het leveren van exclusieve, eigen software en diensten op apparaten.