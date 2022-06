WhatsApp maakt chatgeschiedenis overzetten van Android naar iOS mogelijk

WhatsApp en Apple hebben het mogelijk gemaakt om de chatgeschiedenis van een account over te zetten van een Android-telefoon naar een iPhone. Dat werkt met de al bestaande Move to iOS-app voor Android, die gemaakt is door Apple.

Voor het overzetten van de chatgeschiedenis is een Android-toestel met versie 5 of nieuwer nodig en een iPhone met minimaal iOS 15.5. Met de app Move to iOS, of Stap over op iOS in het Nederlands, kan vervolgens de chatgeschiedenis overgezet worden van Android naar iOS. Nadat deze op de iPhone staat, is het mogelijk om een back-up te maken met iCloud. Het overzetten werkt alleen met nieuwe iPhones of na een reset naar fabrieksinstellingen.

Meta-topman Mark Zuckerberg meldt persoonlijk dat de functie is toegevoegd. Het overzetten van de chatgeschiedenis van Android naar iOS was al enige tijd mogelijk met Samsung Galaxy-smartphones. Nu werkt dat met alle Android-toestellen die aan de eisen voldoen. Sinds eind vorig jaar was het al mogelijk om de WhatsApp-chatgeschedenis van iOS over te zetten naar recente Android-telefoons.