WhatsApp krijgt deze maand instelling om 'nu online'-status te verbergen

WhatsApp krijgt deze maand meerdere nieuwe privacyfuncties, waaronder de mogelijkheid om de 'nu online'-status te verbergen. Daarnaast kunnen gebruikers straks niet zomaar screenshots maken bij View Once-afbeeldingen en kunnen gebruikers groepsgesprekken stilletjes verlaten.

Gebruikers kunnen met de update kiezen aan wie ze de 'nu online'-status tonen, zegt Mark Zuckerberg op Facebook. Het verbergen van de 'laatst gezien'-status was al mogelijk, maar andere gebruikers zagen dan nog wel of iemand wel of niet actief was op WhatsApp. Volgens onder meer The Guardian kunnen gebruikers er straks voor kiezen dat iedereen de 'nu online'-status kan zien, of alleen bepaalde gebruikers, of niemand.

Dat WhatsApp het mogelijk wilde maken om de 'nu online'-status te verbergen, was al bekend. Via WABetaInfo was het ook bekend dat WhatsApp aan een functie werkt waarmee gebruikers groepsgesprekken kunnen verlaten zonder dat alle gebruikers hier een bericht over krijgen. WhatsApp zegt dat er deze maand een update verschijnt die dit mogelijk moet maken. De beheerders krijgen nog wel het bericht dat een gebruiker de groep heeft verlaten.

De derde privacyfunctie heeft met de View Once-afbeeldingen te maken. Met deze functie kunnen gebruikers afbeeldingen en video's naar anderen sturen, die eenmalig geopend kunnen worden. Deze bestanden worden na het openen verwijderd en worden niet in de galerij van de ontvanger opgeslagen.

Gebruikers kunnen bij het openen van een dergelijke afbeelding of video echter nog wel screenshots maken. WhatsApp wil dit met een update die 'binnenkort' verschijnt blokkeren. Het maken van screenshots blijft dan nog wel mogelijk voor bijvoorbeeld geroote telefoons.