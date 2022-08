WSJ: Facebook en Apple voerden gesprekken over inappaankopen en abonnementen

Apple heeft tussen 2016 en 2018 gesproken met Facebook waarbij het aan het socialemediabedrijf heeft voorgesteld om een betaald abonnement te introduceren zonder advertenties. Apple vond ook dat er voor gepromote berichten een commissie betaald moest worden.

Deze ideeën zijn volgens The Wall Street Journal op tafel gelegd tijdens gesprekken die plaatsvonden tussen 2016 en 2018. Daarin werd nagegaan hoe de twee bedrijven op zakelijk gebied meer konden samenwerken. Een van de zaken die werden besproken, was de introductie van een betaald abonnement voor Facebook waardoor gebruikers geen advertenties meer te zien kregen. Apple wilde volgens The Wall Street Journal op die manier meer inkomsten uit inappaankopen opstrijken en dat via Facebook.

Het bedrijf vond ook dat het recht had op een commissie van de verkoop van gepromote berichten op het Facebook-platform. Dat zijn advertenties op basis van Facebook-berichten die tot meer verkoop moeten leiden. Volgens Facebook behoorden gepromote berichten toe tot de categorie van advertenties en hoefde er geen commissie op betaald te worden. Apple zag dat volgens de Amerikaanse krant anders en vond dat Facebook gepromote berichten als inappaankoop moest beschouwen. Hierdoor zou het bedrijf in Cupertino dertig procent commissie kunnen vragen. Ondanks de gesprekken tussen de twee bedrijven, kwam er geen oplossing uit de bus.

Apple stelde enkele jaren nadien, in 2020, iOS 14 aan de wereld voor. Het bedrijf maakte toen bekend dat het nieuwe antitrackingfuncties zou toevoegen aan zijn mobiele besturingssystemen. Die kwamen er met iOS 14.5. Via de App Tracking Transparency-functie in die versie van het besturingssysteem konden gebruikers er voortaan zelf voor kiezen om hun activiteiten te laten tracken zodat ontwikkelaars gerichte advertenties konden tonen. Heel wat bedrijven, waaronder Facebook, waren tegen de nieuwe functies en claimden zelfs dat het kon leiden tot een omzetdaling. Advertentiebedrijf Lotatme schatte eind 2021 in dat socialemediabedrijven na twee kwartalen ongeveer tien miljard dollar omzet hadden misgelopen door de antitrackingfuncties in iOS.