Hacker verkoopt data van 48,5 miljoen mensen die corona-app Shanghai gebruikten

Een hacker claimt persoonlijke gegevens van 48,5 miljoen mensen in zijn bezit te hebben die de corona-app van Shanghai gebruikten. De gegevens omvatten telefoonnummers en gezondheidsgegevens en worden te koop aangeboden op een hackersforum voor 4000 dollar.

De database van hacker XJP bevat namen, telefoonnummers, nationale identificatienummers en gezondheidsgegevens van 47 miljoen mensen en wordt volgens Reuters voor 4000 dollar te koop aangeboden op het hackersforum Breach Forums. "Deze database bevat gegevens van iedereen die in Shanghai woont of Shanghai heeft bezocht sinds de introductie van de lokale corona-app", klinkt het in de beschrijving.

Hacker XJP biedt naar verluidt ook een staal aan met daarin data van 47 personen. Reuters contacteerde deze personen en elf van hen bevestigden dat hun data daadwerkelijk in de database stond. In twee van de elf gevallen zou het nationale identificatienummer echter niet kloppen.

Via de lokale corona-app kan de overheid van Shanghai data verzamelen over de inwoners en dat in de strijd tegen het coronavirus. De app is verplicht en kan gebruikers toegang geven tot publieke plaatsen of evenementen waar gecontroleerd wordt op het virus.

Het is al de tweede keer op een relatief korte tijd dat data van Chinese inwoners in de handen van hackers terechtkomt. Hacker ChinaDan claimde in juli immers de persoonlijke gegevens van 1 miljard Chinezen te hebben gestolen waarna hij deze te koop aanbood voor 10 bitcoin. Deze data was afkomstig van de politie van Shanghai.

Update, 14.15 uur: De journalist in het bronartikel schrijft in eerste instantie over het aantal gebruikers van de app en niet over het aantal inwoners van de Chinese stad Shanghai. De inleiding en titel is hierop aangepast met dank aan Jorgen. Oorsponkelijke titel: 'Hacker verkoopt gestolen data van 48,5 miljoen inwoners van Shanghai'.