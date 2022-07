T-Mobile schikt voor 500 miljoen dollar in Amerikaanse datalekzaak

T-Mobile heeft in Amerika een schikking getroffen met slachtoffers van een groot datalek in 2021. Het bedrijf trekt 350 miljoen dollar uit voor schadeclaims en nog eens 150 miljoen dollar voor het beveiligen van zijn netwerken.

De schikking draait om een groot datalek in 2021. In augustus van dat jaar maakte T-Mobile bekend dat gegevens van 48,7 miljoen klanten waren buitgemaakt door hackers. Van veel klanten werden niet alleen naw-gegevens gestolen, maar ook geboortedata en hun social security numbers of rijbewijs- of id-kaartinformatie. In de dagen en weken erna bleken er nog meer slachtoffers te zijn. Uiteindelijk zouden er 76,6 miljoen Amerikaanse burgers slachtoffer zijn geworden van het datalek. Dat waren niet alleen klanten, maar ook mensen die bijvoorbeeld informatie hadden ingewonnen over abonnementen.

T-Mobile heeft nu geschikt met advocaten over onder andere een schadevergoeding. Het bedrijf heeft daarvoor een voorstel ingediend bij de SEC, de markt- en aandelentoezichthouder in de VS. Het bedrijf zegt 350 miljoen dollar in een fonds te zetten waarmee slachtoffers kunnen worden gecompenseerd. Het gaat dan om slachtoffers die zichzelf melden voor individuele of collectieve schadeclaims. Er is geen minimum- of standaardbedrag afgesproken waar slachtoffers aanspraak op kunnen maken. Dat hangt deels af van hoeveel klanten dat zullen doen. Ook worden advocatenkosten en andere onkosten uit dat fonds betaald.

Naast de 350 miljoen dollar aan schadevergoedingen stopt T-Mobile ook 150 miljoen dollar in het fonds voor het verbeteren van zijn netwerkbeveiliging. Dat bedrag komt boven op het bedrag dat T-Mobile al jaarlijks in zijn boekhouding verwerkt.

T-Mobile zegt dat de schikking niet betekent dat het schuld heeft aan het datalek. "De schikking bevat geen bevestiging van aansprakelijkheid, wangedrag of verantwoordelijkheid", schrijft het bedrijf. Experts zetten daar vraagtekens bij: er zijn aanwijzingen dat het datalek kon ontstaan omdat de beveiliging van het bedrijf slecht op orde was. Ook zouden veel slachtoffers niet of veel te laat zijn ingelicht.