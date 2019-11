T-Mobile heeft in VS datalek dat meer dan miljoen klanten treft

T-Mobile heeft in de Verenigde Staten te maken gehad met onbevoegde toegang tot prepaidaccounts van klanten. Daarbij zijn de gegevens van meer dan een miljoen klanten buitgemaakt.

Onder de gegevens die zijn gestolen zijn namen en factuuradressen, telefoonnummers en informatie over diensten die de klanten afnemen, zoals speciale tarieven voor internationaal bellen. Dit laatste valt onder wat de FCC beschouwt als customer proprietary network information, waardoor T-Mobile verplicht is melding te maken van het datalek.

Volgens het bedrijf zijn geen financiële gegevens zoals creditcardinformatie buitgemaakt en ook zijn geen wachtwoorden of burgerservicenummers gestolen. T-Mobile heeft zijn Amerikaanse prepaidklanten waarvan gegevens zijn gestolen geïnformeerd via e-mail. Het bedrijf adviseert getroffen klanten om de pincode voor hun T-Mobile-account te updaten.

T-Mobile maakt verder geen details over de inbraak bekend, maar tegen TechCrunch meldt het bedrijf dat het incident in november plaatsvond en dat na de ontdekking de toegang meteen ongedaan is gemaakt. Het zou gaan om gegevens van 'minder dan 1,5 procent' van de klanten. Het bedrijf heeft in de VS in totaal 75 miljoen klanten. T-Mobile US staat los van T-Mobile Nederland en de inbraak treft dan ook geen klanten van buiten de VS.