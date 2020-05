Gebruikers Edison Mail hadden toegang tot andermans postvakken

Gebruikers van Edison Mail konden kortstondig in de e-mailaccounts van andere gebruikers dankzij een bug. Accounts die aan anderen toebehoorden, waren toegevoegd aan de apps van de verkeerde gebruikers. De update is ongedaan gemaakt.

Volgens The Verge leek het probleem beperkt tot de iOS-versie van de app. Gebruikers die de kwestie aan de grote klok hingen, schreven dat ze zonder enige extra handelingen ineens de accounts van andere gebruikers in de Edison-app hadden staan, met vermoedelijk volledige toegang om mails te lezen en schrijven. Een gebruiker meldt dat een ander zijn mails heeft verwijderd. De update in kwestie zou de mogelijkheid toevoegen om appdata te synchroniseren op meerdere apparaten.

In een reactie regenover The Verge schrijft Edison Software dat 'een klein percentage' met het probleem te maken had gekregen, dat de update is teruggehaald en dat de getroffen gebruikers gecontact worden door het bedrijf. Op Twitter vragen de ontwikkelaars of getroffen gebruikers de appdata willen verwijderen en hun wachtwoord willen veranderen. Ook worden getroffen users uitgelogd.

Edison Mail heeft op de Play Store meer dan een miljoen installaties en staat op plek 115 in de ranglijst populairste productiviteitsapps in de App Store.