Salarisgegevens van 29.000 Facebook-medewerkers zijn gestolen

Bankgegevens van zo'n 29.000 Facebook-werknemers zijn gestolen toen een dief harde schijven uit een auto van een werknemer had ontvreemd. Het duurde zeker drie weken voor Facebook de diefstal aan de slachtoffers meldde.

Op de schijf stonden naast de namen ook bankrekeningnummers van werknemers, en de laatste vier cijfers van hun social security numbers. Facebook schrijft dat in een interne e-mail aan werknemers, die Bloomberg heeft ingezien. Het gaat om data van 29.000 Facebookmedewerkers die in 2018 voor het bedrijf werkten, zegt een woordvoerder.

De data werd gestolen nadat een werknemer van de salarisafdeling harde schijven in zijn auto had gelegd. Die schijven waren niet versleuteld, maar het was volgens Facebook ook niet de bedoeling dat schijven op die manier worden meegenomen van kantoor. De diefstal vond plaats op 17 november, en Facebook begon op 20 november een forensisch onderzoek. Daaruit bleek op 29 november dat er werknemersinformatie op de schijven stond. Facebook lichtte die medewerkers vrijdag pas in. Volgens Facebook bevatte de harde schijven geen data van gebruikers van het sociale netwerk.