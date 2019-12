Facebook gebruikt na toestemming data van Oculus-headsets voor ads

Facebook gaat data van gebruik van Oculus-producten inzetten voor gepersonaliseerde advertenties. Dat blijkt uit een update van het privacybeleid van Oculus. Dat gebeurt pas als Oculus-gebruikers hun Facebook-account koppelen.

Oculus is begonnen met het aanbieden van de koppeling met Facebook. Als gebruikers de koppeling maken, stuurt Oculus data over gebruikers en gebruik door naar Facebook voor het personaliseren van advertenties. Oculus belooft dat het zonder die koppeling niet zal gebeuren. Daarbij gaat het niet alleen om advertenties binnen apps van Facebook, maar ook daarbuiten.

Facebook is een van de grootste advertentiebedrijven ter wereld en biedt gepersonaliseerde advertenties aan door het vergaren van data over gebruikers. Facebook kon niet eerder beschikken over data die toont wat gebruikers in vr doen. Oculus is sinds 5,5 jaar onderdeel van Facebook. Het gebruik van de data voor advertenties staat inmiddels ook in het privacybeleid van Oculus.

Als onderdeel van de koppeling kunnen gebruikers ook hun contacten van Facebook toevoegen op Oculus-diensten, om zo meer contacten te hebben in vr-ervaringen en vr-games die werken met online multiplayer. Ook is het mogelijk om te livestreamen naar het eigen Facebook-account en te chatten met contacten in vr.