Facebook haalt kwart van prijs Oculus Go af

Facebook heeft een kwart van de prijs van de vr-headset Oculus Go afgehaald. Dat heeft het bedrijf bevestigd. Waar de vr-headset tot voor kort 220 euro kostte, hoeven gebruikers nu 160 euro te betalen voor de headset.

De prijsdaling is wereldwijd en geen onderdeel van een kortingsactie, zegt Facebook tegen UploadVR. Het bedrijf zegt niet waarom de Oculus Go goedkoper is geworden, maar het ligt voor de hand dat het ligt aan een gedaalde vraag of lagere productiekosten voor het apparaat.

De Go is Oculus' goedkopere vr-headset en draait de software die gebruikers ook aantreffen op de Gear VR van Samsung. In tegenstelling tot de Gear VR is het een standalone-headset. Facebook bracht de headset in het voorjaar van 2018 uit. De duurdere Oculus Quest van vorig jaar behoudt dezelfde prijs.

Oculus Go Nieuwe prijs Oude prijs 32GB 159 euro 209 euro 64GB 219 euro 269 euro

Terugkijken: videoreview Oculus Go