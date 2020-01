Ontwerper maakt interactieve vr-versie van zijn appartement

Een ontwerper heeft zijn appartement nagemaakt in Unity, waardoor hij in realtime door zijn virtueel appartement kan lopen. Hij heeft bepaalde meubelen, zoals zijn piano, eettafel en woonkamerstoel, interactief gemaakt en een soort ar-variant voor vr-brillen gemaakt.

Augmented reality is zo'n techniek die rechtstreeks uit een scifi-film lijkt te komen. Een soort digitale laag over de werkelijkheid, die een extra dimensie geeft aan dat wat wij zien. Wanneer je een lege tafel voor je ziet, kan je er met je ar-bril bijvoorbeeld een kaart op 'projecteren'. Of dat je de bladmuziek op een verder lege muur ziet, wanneer je achter je piano gaat zitten. Voor de meeste mensen is het nog een droom, vooral omdat ar-brillen nog niet groots verkrijgbaar zijn.

Ontwerper Greg Madison heeft die ar-droom echter omgetoverd naar eentje die met vr-brillen werkt. Hij heeft zijn appartement namelijk in SketchUp gemodelleerd en er via Unity een vr-versie van gemaakt. Daardoor kan hij in realtime door zijn appartement wandelen, terwijl hij digitaal meebeweegt. Dus wanneer Madison in de 'digitale wereld' op zijn stoel gaat zitten, doet hij dat in de werkelijke wereld ook. De eerder genoemde piano en kaart voorbeelden, werken in zijn vr-versie ook. Het is strikt genomen natuurlijk geen ar, maar eerder een virtual augmented reality.

Tegen Kotaku zegt Madison dat het een 'fantastische' ervaring is. Zijn 'virtueel' appartement was niet alleen voor de lol, maar hij wil het ook als proefballon gebruiken om bepaalde ideeën die hij heeft te kunnen toetsen. Voorbeelden daarvan zijn de 'virtuele televisie' die hij op kan roepen als hij in zijn woonkamerstoel gaat zitten.

Volgens de ontwerper duurde het ruim 22 uur om zijn appartement te virtualiseren. Hij was voornamelijk bezig met het opmeten van zijn woning, om een nauwkeurigheid van 2mm te realiseren. De gebruikte bril is een Oculus Quest.