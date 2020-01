Lego komt met schaalmodel van International Space Station

Lego gaat een schaalmodel van het International Space Station uitbrengen. Met deze kit gaat het bedrijf een stukje terug in de tijd, want er wordt ook een miniatuurversie van de niet meer vliegende Space Shuttle meegeleverd.

Lego zegt dat het schaalmodel uit 864 stukjes bestaat en de Space Shuttle moet ook eerst met steentjes in elkaar worden gezet. Verder levert het bedrijf een voet mee, twee astronautenpoppetjes en een losse satelliet. Daarnaast bevat het product drie kleine vrachtschepen, waarbij er een sterk lijkt op de Dragon-capsule van SpaceX. Het ISS-model is 31cm lang, 20cm hoog en 49cm breed.

De Lego-variant van het ISS heeft de kenmerkende lange zonnepanelen, waarbij de panelen aan beide zijden aan het middenstuk bevestigd worden via twee draaibare scharnieren. Ook Canadarm2, een robotarm die in het echt een lengte van zeventien meter heeft, is aanwezig.

Het uit steentjes opgebouwde ruimtestation komt op 1 februari beschikbaar via de website van Lego en gaat 69 euro kosten.