Lego brengt model van Darth Vaders Star Destroyer uit

Lego krijgt maar geen genoeg van Star Wars-ruimteschepen. Eerder bracht het Deense bedrijf bijvoorbeeld al de Death Star en een uit de kluiten gewassen en meer dan 7500 stukjes tellende Millennium Falcon uit, en over een paar weken is het de beurt aan de Imperial Star Destroyer.

Het gaat specifiek om een schaalmodel van de Devastator, het vlaggenschip van Darth Vader uit de openingsscène van de film Star Wars: A New Hope. Dit Ultimate Collector Series 75252 Imperial Star Destroyer-model bestaat uit 4784 stukjes.

Kenmerkende eigenschappen zoals de draaiende kanonnen, de kantelende radarschotel en de grote motoruitlaten aan de achterkant zijn allemaal aanwezig. Bij het schaalmodel zitten minifiguurtjes van onder meer Imperial Officers en twee blaster-pistolen.

Het is de niet eerste keer dat Lego zich waagt aan het maken van een schaalmodel van een Imperial Star Destroyer. Dat deed het bedrijf al eens in 2002, maar het ging toen om een kleiner exemplaar met 'slechts' 3106 stukjes.

Het Lego-ruimteschip is niet zo reusachtig als zijn evenbeeld uit de film, maar is inclusief de voet nog altijd 44cm hoog, 110cm lang en 66cm breed. Voor zover er geen rebellerend ruimteschip met bijna de lichtsnelheid op de Imperial Star Destroyer inbeukt, is hij vanaf 1 oktober beschikbaar voor 700 dollar.