Lego komt met 7541 stukjes tellende Millennium Falcon-set

De Deense speelgoedfabrikant Lego heeft zijn uitgebreidste Star Wars-set tot nu toe aangekondigd. De nieuwe Millennium Falcon-set heeft 7541 stukjes. Leuk als sinterklaascadeau voor je neefje? Vergeet het, de set gaat in de verkoop voor 799 euro.

Het gaat om een 2-in-1-set, meldt Gizmodo. Kopers kunnen de Millennium Falcon nabouwen zoals hij opdook in The Empire Strikes Back, maar er is ook de optie om hem exact na te maken zoals hij verschijnt in The Force Awakens uit 2015 en de komende Star Wars-film The Last Jedi. Er zitten zelfs twee mini-figuren bij die Lego meelevert zonder te weten wat hun namen zijn en wat hun rol is, omdat het plot van de The Last Jedi nog geheim is. Daarnaast zitten alle figuren die in het ruimteschip te vinden zijn erbij, waaronder Han Solo en Luke Skywalker, maar ook de nieuwere Rey en BB-8.

Het is niet de eerste keer dat Lego een dergelijke set uitbrengt. In 2007 bracht de speelgoedfabrikant al een variant uit. Dat was met 5195 stukjes wat makkelijker in elkaar te zetten. De nieuwe versie heeft 7541 stukjes, dus gebruikers moeten het nodige geduld opbrengen of the force gebruiken om het ruimteschip in elkaar te zetten. Of de Lego-variant van de Millennium Falcon van Lego de Kessel Run ook kan afleggen in twaalf parsecs, zoals die in de film, is onbekend. De set gaat 1 oktober in de verkoop voor 799 euro.