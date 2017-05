Door Olaf van Miltenburg, donderdag 4 mei 2017 17:52, 13 reacties • Feedback

Onder de noemer 'May the 4th be with you' vieren Star Wars-fans wereldwijd donderdag 4 mei Star Wars-dag. De vrij recent in het leven geroepen dag voor de sciencefictionserie wordt aangegrepen voor role playing en marketingacties.

De zin May the 4th be with you werd blijkbaar al door de conservatieven gebruikt in 1979 om Margaret Thatcher succes te wensen, en in de jaren tachtig en negentig waren er al evenementen, maar de eerste grootschalige Star Wars-dag werd pas in 2011 in Toronto gevierd op 4 mei.



Aanvankelijk had, toen nog LucasFilm, niets met de viering te maken maar inmiddels heeft Disney Star Wars-dag volledig omarmd, met evenementen in Disneyland en een speciale pagina op Starwars.com. Fans gebruiken de dag om zich te verkleden als figuren uit de films, terwijl sommigen de dag aangrijpen om de eind vorig jaar overleden Carrie Fisher, de actrice die prinses Leia speelde, te herdenken.

Ook bedrijven en andere organisaties haken in op de dag, zoals Lego en de ESA. Speelgoedfabrikant Hasbro koppelt de dag meteen aan Bring your lightsaber to work-dag, iets waar we bij Tweakers geen speciale dag voor nodig hebben. Overigens is het motto voor 5 mei 'Revenge of the Fifth', waarop fans van de dark side de sith lords kunnen eren.