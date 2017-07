Disney onthult eerste ontwerpen Star Wars Land

Walt Disney Parks and Resorts heeft een voorproefje gegeven van hoe Star Wars Land er uit gaat zien in de Disneyland-parken in de Amerikaanse steden Anaheim en Orlando. Het Star Wars-gedeelte van de parken moet in 2019 open gaan.

Het voorproefje van hoe de delen van het park met het Star Wars-thema er uit komen te zien, is op de door Disney zelf georganiseerde D23 Expo tot in detail te zien. Het bedrijf presenteert op de beurs een volledige maquette van hoe Star Wars Land er uit komt te zien. Duidelijk is dat bekende Star Wars-locaties als Naboo en Tatooine en bekende schepen als de Millennium Falcon en de TIE-Fighter, niet zullen ontbreken. Verschillende aanwezige media, waaronder The DIS, hebben close-up-opnamen van de maquette gemaakt en online gezet.

De ontwerpen van Star Wars Land zijn gemaakt door Walt Disney Engineering, dat daarbij samenwerkte met de Lucasfilm Story Group. Pablo Hidalgo van Lucasfilm en Doug Chiang van Industrial Light & Magic speelden ook een belangrijke rol in de totstandkoming van het concept. Tijdens de Star Wars Celebration in 2016 onthulde Disney al dat het gebied een eigen plaats binnen het Star Wars-universum zal innemen. De decors en attracties bevinden volgens de overlevering op een geheel nieuwe planeet die zich in de Outer Rim bevindt.

Zowel in Orlando als in Anaheim moesten delen van het bestaande park wijken voor de komst van Star Wars Land. In Orlando werd een gebied gesloten waarbij onder meer de show Lights, Motors, Action! Extreme Stunt Show sneuvelde. Naast Star Wars Land zal daar ook Toy Story Land verrijzen. In Anaheim is de Big Thunder Ranch gesloten, wat voornamelijk ten koste gaat van restaurants, winkels en een kinderboerderij. De vlakbij gelegen Big Thunder Mountain Railroad-attractie blijft wel bestaan. Of Star Wars Land later ook naar andere Disneyland-parken zal komen, is nog niet bekend.