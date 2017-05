Door Olaf van Miltenburg, donderdag 25 mei 2017 17:01, 1 reactie • Feedback

Veertig jaar geleden kwam de eerste Star Wars-film uit. Aanvankelijk kwam de film van George Lucas in een beperkt aantal bioscopen uit, maar al snel bleek dat de sciencefictionfilm erg geliefd was bij het publiek.

Star Wars kwam 25 mei, 1977 namelijk in slechts 32 bioscopen in de VS uit, een dag later volgenden nog acht bioscopen. George Lucas had aanvankelijk ook niet het plan er een serie van te maken: ruim na de première, toen bleek hoe populair de film was, werd de naam gewijzigd in Star Wars: Episode IV - A New Hope.

George Lucas werkte een aantal jaar aan het script van de film. Na de release van zijn dystopische science fiction THX 1138 wilde hij een luchtiger fantasiefilm die zich in de ruimte afspeelt maken. Hij haalde zijn inspiratie voor het verhaal onder andere uit Beowulf, King Arthur en Flash Gordon. Bij het schrijven van het script hield hij nog de werktitel The Star Wars: From the Adventures of Luke Starkiller aan, in de latere fase van de totstandkoming hernoemde hij het tot eerst The Star Wars en uiteindelijk tot Star Wars.