De politie van Dubai heeft deze week zijn eerste robot in dienst genomen. De voornaamste taak van de robocop is om aangiften via zijn touchscreen te ontvangen, maar met de ingebouwde camera kan de politie ook burgers in de gaten houden.

De politie van Dubai gaat de robocop inzetten bij winkelcentra en toeristische attracties. Via het touchscreen kunnen mensen aangifte doen en boetes betalen. De 'Dubai Police Robot' kan in het Engels en Arabisch converseren, later moeten daar Russisch, Frans, Spaans en Chinees bijkomen.

De ingebouwde camera staat in directe verbinding met het commandocentrum van de politie. Met een toekomstige update moet het systeem ondersteuning voor gezichtsherkenning krijgen. Goed uitgerust om criminaliteit te bestrijden lijkt de robot niet, maar de volgende versie moet daar beter in zijn.

De politie van Dubai werkt namelijk aan een robot van drie meter hoog die zich met 80km/u kan voortbewegen. Die moet in de komende twee jaar ontwikkeld zijn. Ook komt er een ei-vormige robot die voor parkeerovertredingen waarschuwt.