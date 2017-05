Door Arnoud Wokke, woensdag 24 mei 2017 20:02, 8 reacties • Feedback

Nederland heeft voor het eerst een twitterende boom. De Wageniningse universiteit laat een dertig jaar oude populier tweets plaatsen op basis van data die sensoren verzamelen over de gezondheid van de boom. Ook twittert de populier over het weer.

De boom zal onder meer twitteren als hij dorst heeft op droge dagen en hoe het gaat met de groei. Het Twitteraccount van de boom heeft op moment van schrijven 1363 volgers. Het is niet de enige twitterende boom in de Benelux. De onderzoekers van de universiteit gebruiken software die bij drie Belgische bomen al in gebruik is om te twitteren. Die bomen hebben tot nu toe wel minder volgers verzameld.

De software zet de data van de sensoren om in tweets. Het doel van het project is om mensen bewuster te maken van wat de invloed van het weer en het klimaat is op bomen en wat dat doet. Daarmee moet het bewustzijn over klimaatverandering groter worden.