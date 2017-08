Actie om Twitter te kopen en Trump te weren haalt 64.000 dollar op

Een Amerikaanse ex-CIA-agente heeft zich tot doel gesteld om genoeg geld op te halen om Twitter te kopen. Vervolgens wil ze ervoor zorgen dat president Donald Trump de dienst niet meer kan gebruiken. Er is inmiddels 64.000 dollar van beoogde 1 miljard dollar binnen.

Een week geleden maakte Valerie Plame Wilson haar plan via Twitter bekend en schreef: "Als Twitter-bestuurders Trumps haat en geweld niet willen stoppen, dan moeten we dat zelf doen." In het bericht linkte ze naar een Gofundme-pagina, waar mensen geld kunnen doneren om het doel van 1 miljard dollar te bereiken. Op de pagina staat vermeld dat het geld gebruikt zal worden om een meerderheidsbelang in Twitter te verkrijgen.

Als dat niet werkt, dan moet het geld in ieder geval genoeg zijn om een groot aandeel te kopen en op die manier invloed uit te oefenen, aldus de mededeling. Als dit onmogelijk blijkt te zijn of als er geld overblijft, dan gaan de opbrengsten naar de organisatie Global Zero, die zich inzet tegen kernoorlog. Vooralsnog lijkt het bereiken van het doel van de campagne ver weg, waardoor het er meer op lijkt dat het een inzamelingsactie voor deze organisatie wordt.

De persvoorlichter van het Witte Huis, Sarah Huckabee Sanders, reageerde tegenover Associated Press nog wel op de oproep en zei dat het lage bedrag een teken is dat Amerikanen houden van het Twitter-gebruik van de president. De oproep zou erop gericht zijn de president de mond te snoeren en zou een uiting zijn van haat en intolerantie.

Associated Press vermeldt nog dat de identiteit als CIA-agent van Plame Wilson in 2003 door iemand in de Bush-regering is onthuld. Dit zou bedoeld zijn geweest om haar man in een kwaad daglicht weer te geven. Hij had zich kritisch opgesteld tegenover de oorlog in Irak. Haar verhaal komt voor in de film Fair Game uit 2011.