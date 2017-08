Winnaar solodeel PlayerUnknown's Battlegrounds-toernooi maakte slechts 4 kills

De Koreaan Kyo-min Koo, ook bekend onder zijn bijnaam Evermore, heeft op woensdag het third-person solo-gedeelte van het eerste officiŽle PlayerUnknown's Battlegrounds-toernooi in Keulen gewonnen terwijl hij slechts vier kills heeft gemaakt in drie rondes.

In PlayerUnknown's Battlegrounds kan het zowel lonen om agressief als passief te spelen. Echter, Evermore besloot op basis van de relatief lage hoeveelheid punten die deelnemers krijgen voor kills om het conflict met zijn concurrenten zo veel mogelijk te vermijden. Hij zette erop in dat de punten die hij verdiende door telkens een van de langst overlevende spelers te zijn, hem de uiteindelijke overwinning zou opleveren. Ter vergelijking, TSM_BreaK, de uiteindelijke nummer 2, maakte 16 kills in totaal.

In de eerste van de drie rondes besloot Evermore af te reizen naar starting island, het eiland in de hoek van de kaart waar iedereen voordat de wedstrijd begint spawnt en de tijd heeft om de game te laden. Het riskante hieraan is dat dat speelzone in de game rap krimpt en spelers buiten die zone constant schade oplopen. Evermore ging uiteindelijk ook ten onder aan deze zone, maar niet voordat hij nog een enkele kill maakte. Hij werd twintigste van de 71 spelers.

In de tweede ronde herhaalde Evermore de strategie van conflicten vermijden, maar ditmaal zorgde hij dat hij netjes binnen de speelzone bleef. Hij eindigde als eerste maar heeft uiteindelijk alsnog slechts twee kills in deze ronde gemaakt.

In de laatste ronde wist Evermore het lang vol te houden, ondanks dat hij zelfs vast kwam te zitten buiten de speelzone. Nadat hij opnieuw naar starting island gegaan was, moest hij afreizen naar een ander eiland, aan de andere kant van de kaart. Hoewel hij tijdens deze lange reis de krimpende speelzone nipt voor bleef, kwam hij vast te zitten tussen wat rotsen aan de kust van het andere eiland. Evermore gebruikte zo veel en goed mogelijk de medicijnen die hij verzameld had om de schade van je buiten de speelzone begeven te compenseren. Dit lukte hem in zoverre dat hij met 1 kill op de negende plek eindigde in deze laatste ronde.

Hoewel Evermore dus in totaal slechts 4 kills heeft gemaakt, wist hij met zijn passieve speelstijl telkens zo lang te overleven dat hij onderaan de streep de hoogste scorer was van het toernooi, aldus de maatstaven van de organisatie. Hij had een score van 790, waarvan 20 punten kwamen van zijn kills.

De spraakmakende overwinning levert de Zuid-Koreaan 15.000 dollar aan prijzengeld op. Bij de uitreiking zei hij volgens VG247 dat hij simpelweg gebruikmaakte van het feit dat het scoresysteem zo zwaar tilt aan waar een speler eindigt en zo licht aan hoeveel kills hij maakt. Zijn handelingen demonstreren ook de mate van haalbaarheid van buiten de speelzone blijven.

Het PlayerUnknown's Battlegrounds-toernooi gaat nog tot en met zaterdag door, met onderdelen in first person en third-person, voor duo's en voor squads van vier. Het evenement is op Twitch te volgen. De vods van de rondes van woensdag, die Evermore speelde, zijn gelinkt in een topic op Reddit.