T-Mobile gaat e-sportsorganisaties Cloud9 en TSM sponsoren

Twee grote Amerikaanse e-sportsorganisaties krijgen T-Mobile er als officiële sponsor bij. Het gaat om Cloud9 en Team SoloMid; laatstgenoemde is beter bekend onder de afkorting TSM. Specifieke nadere details over de deals zijn niet bekendgemaakt.

Op de website van TSM staat een korte verklaring waarin wordt gezegd dat de organisatie op een aantal momenten door het jaar heen zal samenwerken met T-Mobile, om 'fans van e-sports meer toegang te geven tot de sport waar ze van houden'.

Mogelijk betekent dit dat de provider via zijn Amerikaanse telecomnetwerk klanten op een bepaalde manier wedstrijden of andere bijdragen van TSM-teams gaat voorschotelen. Ook Cloud9-ceo Jack Ettiene spreekt over bepaalde projecten die met T-Mobile worden opgezet voor de fans.

Er zijn geen bedragen genoemd die met de deals zijn gemoeid. TSM heeft bekendgemaakt dat de samenwerking met T-Mobile tot het einde van het jaar duurt. Cloud9 heeft niets laten weten over hoe lang de samenwerking met T-Mobile gaat duren.

T-Mobile is niet de eerste provider die via sponsoring in de e-sportsmarkt stapt. Vodafone is al een tijdje actief in e-sports en sponsort onder andere de organisatie G2 Esports. In Korea hebben telecomproviders KT en SK Telecom al jarenlang hun naam verbonden aan twee grote e-sportsorganisaties: KT Rolster en SK Telecom T1.

TSM en Cloud9 zijn grote Amerikaanse e-sportsorganisaties die voor allerlei verschillende games e-sportsteams hebben, zoals voor League of Legends, Overwatch en Hearthstone. Beide organisaties vaardigen ook een team af om deel te nemen aan het e-sportstoernooi van PlayerUnknown's Battlegrounds, dat tijdens de Gamescom-beurs in Keulen wordt gehouden.