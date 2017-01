Door Joris Jansen, vrijdag 20 januari 2017 12:37, 19 reacties • Feedback

Canadese bachelorstudenten die gamen in competitief verband kunnen van de Universiteit van Toronto vanaf volgend jaar een e-sportsbeurs krijgen. De alumnus Victor Xin heeft deze beurs opgezet en wil studenten die aan e-sports doen hiermee ondersteunen.

Studenten kunnen in aanmerking komen voor de beurs als ze deel uitmaken van de faculteit van toegepaste wetenschappen en bouwkunde. Daarnaast moeten geïnteresseerde studenten voor hun vakken een relatief hoog cijfergemiddelde hebben behaald. Tot slot moeten participanten ook regelmatig deelnemen aan gamegerelateerde extra-curriculaire activiteiten. In de herfst van 2018 zal de eerste beurs worden toegekend.

De alumnus Victor Xin wil met de beurs voorkomen dat studenten die leiderschap en ontwikkeling tonen in e-sports niet worden erkend. Xin vindt dat de maatschappij leiderschapskwaliteiten altijd zou moeten belonen, ongeacht in welke context deze zich manifesteren. Hij hoopt dat e-sports in de toekomst meer als gewone sport zal worden beschouwd en meer aandacht zal trekken.

De Universiteit van Toronto is niet de eerste Noord-Amerikaanse universiteit die een dergelijke beurs instelt. In 2014 introduceerde de Robert Morris universiteit van Chicago een beurs voor studenten die actief zijn in League of Legends. Een jaar later werden soortgelijke beurzen aangeboden door de Universiteit van Pikeville in Kentucky, de Maryville Universiteit in St. Louis en de Southwestern Universiteit in Georgetown, Texas.

De introductie van steeds meer e-sportsbeurzen past in een ontwikkeling van e-sports als groeiende en steeds lucratiever wordende sport. Volgens een rapport van Newzoo van vorig jaar was de wereldwijde e-sportsindustrie in 2016 goed voor bijna een half miljard dollar aan inkomsten. In 2019 zou dat mogelijk zelfs meer dan 1 miljard dollar worden.