Nicalis heeft aangekondigd dat het The Binding of Isaac: Rebirth met de Afterbirth- en Afterbirth †-uitbreidingspakketten uitbrengt voor de Nintendo Switch. Dat gebeurt op de datum dat de console op de markt verschijnt.

The Binding of Isaac: Afterbirth † heeft in de Verenigde Staten een adviesprijs van 39,99 dollar en verschijnt op 3 maart, het moment waarop de Switch ook verkrijgbaar is. Het spel bevat de originele versie van The Binding of Isaac: Rebirth en beide uitbreidingen: Afterbirth en Afterbirth †. Rebirth is al sinds 2014 beschikbaar voor de pc, PlayStation 4, PlayStation Vita, Wii U, 3DS, Xbox One en iOS. De uitbreidingen zijn beide in 2016 verschenen.

In het spel bestuurt de speler een tweedimensionaal figuurtje genaamd Isaac, dat door kerkers dwaalt en daar vijanden verslaat met tranen die dienen als projectielen. In het spel heeft de speler maar één leven. Als hij doodgaat, begint het spel opnieuw. Het eerste deel van het spel is in het nieuws gekomen doordat verschillende platforms het spel niet wilden accepteren vanwege 'dubieuze religieuze inhoud' en 'kindergeweld'.