Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 20 januari 2017 14:42, 18 reacties • Feedback

Amazon heeft digitale versies van zijn fysieke Dash-knoppen op zijn website gezet. Het warenhuis maakt automatisch dit soort knoppen aan voor producten die klanten pas hebben besteld of geregeld bestellen. Met een druk op de knop kunnen de klanten het product dan opnieuw bestellen.

Naast het automatisch aanmaken van de knoppen door Amazon zelf, kunnen Prime-klanten zelf knoppen aan een lijst toevoegen. Dit kan via de optie 'Add to your Dash Buttons' bij de productpagina's. Ingelogde Prime-klanten krijgen de lijst knoppen op de Amazon-pagina en in de app te zien, en kunnen daar knoppen toevoegen, verwijderen, hernoemen of de volgorde aanpassen.

Een klik op de knop zorgt voor een direct bestelling. De functionaliteit is daarmee gelijk aan die van de fysieke Dash-knoppen, die Amazon in 2015 aankondigde. Klanten moeten deze aanschaffen voor vijf dollar, een bedrag dat ze terugkrijgen als ze de knop gebruiken voor een bestelling. De bedoeling van de knoppen is om die op te hangen in de buurt van waar klanten het product gebruiken, zoals een Dash-knop om wasmiddel te bestellen bij de wasmachine.