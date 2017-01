Door Joris Jansen, vrijdag 20 januari 2017 15:13, 61 reacties • Feedback

Het Deense Counter-Strike: Global Offensive-team Astralis heeft een sponsorcontract getekend met de Duitse autofabrikant Audi. Naar verluidt ontvangt de e-sportsorganisatie van Audi een bedrag van bijna 700.000 euro.

De oprichter van Astralis, Frederik Byskov, noemt de sponsorovereenkomst met een partij als Audi, die verder geen relatie met online gaming of e-sports heeft, een bevestiging van de waardering van de wereld van e-sports. Officieel is niet bekend om welk bedrag de overeenkomst gaat. Bronnen die bekend zijn met een van de betrokken partijen noemen een bedrag van bijna 700.000 euro, aldus The Daily Dot.

Astralis is het bekendste Counter-Strike: Global Offensive-team in Denemarken. Het is een van de teams die uitkomen tijdens het Eleague Major 2017, een groot CS:GO-toernooi dat zondag begint.

Twee weken geleden werd bekend dat een ander groot bedrijf, creditcardmaatschappij Visa, voor 2017 een sponsorcontract heeft getekend met e-sportsorganisatie SK Gaming. Naar verluidt zou het gaan om een sponsorbedrag dat vergelijkbaar is met de som die Astralis van Audi ontvangt. Onder het Duitse SK Gaming vallen teams voor meerdere games als CS:GO, League of Legends en Hearthstone: Heroes of Warcraft.