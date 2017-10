Valve brengt bètaversie van vernieuwde CS:GO-map Dust 2 uit

Valve heeft een nieuwe versie van de Dust 2-map beschikbaar gemaakt voor spelers om te testen. De map, die sinds de introductie met patch 1.1 van de originele Counter-Strike-mod van Half-Life erg populair is, is vooral grafisch opgepoetst.

Valve heeft de map qua structuur en lay-out vrijwel onveranderd gelaten. De resolutie van de textures is in de nieuwe map vier keer zo hoog en de modellen van de terroristen zijn aangepast, zodat ze er wat ruiger en dreigender uitzien. Verder heeft Valve het bewegen door de map verfijnd, onder meer door het verbeteren van de mogelijkheden tot het zoeken van dekking.

Verder zijn beide bomlocaties qua bebouwing aangepast: de ene locatie moet nu een historisch fort voorstellen dat wordt gerestaureerd, terwijl op de andere plek een hotel en een bazaar zijn te vinden. De voorheen twee aanwezige pizzatenten zijn vervangen door twee tandartspraktijken, en op de daken zijn nu heel veel schotelantennes te zien.

De map werd in februari uit Counter-Strike: Global Offensive verwijderd voor competitieve wedstrijden; de map was nog wel te spelen voor niet-competitieve potjes. Dust 2 is de opvolger van de map Dust, en is net als zijn voorganger gesitueerd in een Noord-Afrikaanse Arabisch dorpje, waarbij antiterreureenheden de taak hebben bommen te ontmantelen die de terroristen op twee plekken kunnen plaatsen.

Links: oude bomlocatie B.