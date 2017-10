Samsung presenteert eerste camerasensor met pixels van 0,9 micron

Samsung heeft een kleine camerasensor aangekondigd met een resolutie van 24 megapixels en pixels van 0,9Ám. Volgens de fabrikant is het de eerste sensor die pixels kleiner dan 1Ám heeft. Door vier pixels te combineren moet de sensor ook bij weinig licht goede foto's kunnen maken.

Samsung noemt de sensor de Isocell Slim 2X7. Hoe groot de sensormodule precies is, maakt de fabrikant niet bekend. De chip zou echter geschikt moeten zijn voor high-end smartphones met een dun ontwerp, met een camera die niet uitsteekt.

Kleine pixels zijn in het algemeen nadelig voor de beeldkwaliteit. Grotere pixels vangen meer licht en zijn daardoor in staat om foto's met minder ruis te maken. Samsung claimt dat ondanks het kleine pixelformaat de beeldkwaliteit van de nieuwe sensor goed is, onder andere door verbeterde deep trench isolation. Dat houdt in dat er tussen de afzonderlijke pixels een afscheiding is geplaatst die moet voorkomen dat licht lekt naar nabijgelegen pixels; dat kan resulteren in kleurfouten.

Volgens Samsung is de Slim 2X7-sensor voorzien van Tetracell-technologie voor het maken van betere foto's bij weinig licht. Onder die noemer schaart Samsung het combineren van vier naast elkaar liggende pixels om zo meer licht te kunnen vangen. Bij weinig licht worden deze vier pixels samengevoegd; dat resulteert in een foto met een resolutie van zes megapixel. Als er genoeg licht is, dan wordt er een re-mosaic-algoritme gebruikt om de afzonderlijke pixels te gebruiken en een foto met de volledige 24-megapixelresolutie op te slaan.

Samsung kondigt ook de Isocell Fast 2L9 aan. Dat is een zogenaamde Dual Pixel-sensor met een 12-megapixelresolutie. De techniek kan gebruikt worden voor snelle autofocus, maar ook voor het creëren van een scherptediepte-effect met een enkele camera. De nieuwe sensor heeft pixels van 1,28μm, kleiner dan die van Samsungs vorige Dual Pixel-sensor, met pixels van 1,4μm. Dat maakt de module kleiner en daarom geschikt voor smartphones zonder 'camerabump', aldus Samsung.

Volgens de Zuid-Koreaanse fabrikant kunnen beide sensoren gebruikt worden aan zowel de voor- als achterkant van smartphones. Met name bij frontcamera's is een kleine module vereist. Vermoedelijk gaat Samsung de sensoren gebruiken in eigen toestellen, maar daarover heeft het bedrijf nog niets bekendgemaakt.