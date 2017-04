Door Joris Jansen, dinsdag 18 april 2017 10:37, 37 reacties • Feedback

E-sports wordt een onderdeel van de Aziatische variant van de Olympische Spelen, de Asian Games. In 2018 en 2022 zal e-sports worden opgenomen in het programma. Welke games onderdeel zullen uitmaken van het e-sportsprogramma is nog niet bekend.

E-sports wordt onderdeel van de Aziatische spelen in Jakarta in 2018 en in het Chinese Hangzhou in 2022 door een samenwerking tussen de Olympic Council of Asia en Alisports, zo hebben de directeuren van beide organisaties maandag bekendgemaakt. Of e-sports ook na 2022 een vaste toevoeging aan de Aziatische Spelen blijft, is onduidelijk.

De Olympic Council of Asia is organisator van de Asian Games en Alisports is een onderdeel van de Chinese internetgigant Alibaba. Alisports is in 2016 een samenwerking aangegaan met de International e-Sports Federation en steekt het bedrijf de komende jaren omgerekend zo'n 140 miljoen euro in de e-sportssector. Beide organisaties willen e-sports meer en meer als reguliere sportsector neerzetten. Zo wil Alisports in China speciale e-sportsstadions bouwen.