vrijdag 24 februari 2017

Gerard Piqué, een verdediger bij voetbalclub FC Barcelona, heeft tijdens een interview bij een ochtendshow op de populaire Catalaanse radiozender Rac1 aangekondigd te werken aan een groot e-sportsproject.

Nadere details over het project heeft de voetballer niet bekendgemaakt. Piqué gaf wel aan dat hij met iets nieuws komt. Het is het nog onduidelijk of het gaat om een e-sportsproject rondom de voetbalgame FIFA 17 of dat het een breder project gaat worden. Of dat betekent dat hij zelf een nieuw e-sportsteam gaat oprichten, of dat hij een al bestaand e-sports team zal kopen om het vervolgens zelf nader vorm te geven, is onduidelijk. Ook is onduidelijk of Piqué op eigen titel zijn e-sportsproject vormgeeft of dat zijn club Barcelona er ook bij betrokken is.

Tijdens het interview gaf Piqué toe dat hij tot een half jaar geleden nog nooit had gehoord van e-sports. Hij zegt dat hij snel gefascineerd raakte en er actief bij betrokken wil zijn. Dat meldt DotEsports. Piqué is echter geen onbekende in de game-industrie. In 2015 richtte hij de gamestudio Kerad Games op, waar ongeveer dertig programmeurs werken. De voetbalmanagergame Golden Manager voor iOS en Android komt bijvoorbeeld van deze studio.

Piqué is niet de eerste grote naam uit de sportwereld die investeert in e-sports. Een week geleden maakte Neymar, aanvaller van FC Barcelona, bekend te willen investeren in een League of Legends e-sportsteam. Begin dit jaar heeft de Braziliaanse oud-topvoetballer Ronaldo samen met een bevriende professionele pokerspeler en een directeur uit de pokerwereld vijftig procent van de aandelen gekocht van de Braziliaanse e-sportsorganisatie CNB e-Sports Club. CNB is een van de grootste e-sportsorganisaties in Zuid-Amerika.

Een andere oud-sporter, de Canadese voormalige NBA-basketballer Rick Fox, richtte eind 2015 de Noord-Amerikaanse e-sportsorganisatie Echo Fox op. Hij betaalde ongeveer een miljoen dollar voor de overname van het team Gravity Gaming, waarmee Fox een plek bemachtigde om uit te komen in de Noord-Amerikaanse LCS-competitie van League of Legends.