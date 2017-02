Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 24 februari 2017 15:58, 6 reacties • Feedback

Harman introduceert het naar eigen zeggen eerste ge´ntegreerde CarPlay-infotainmentsysteem voor auto's dat draadloos met iPhones verbinding maakt. De verbinding verloopt bij het systeem van het Amerikaanse audiobedrijf via zowel bluetooth als via wifi.

Er zijn al verschillende systemen in auto's die Apple CarPlay ondersteunen, maar bij die moeten gebruikers hun iPhone via usb verbinden, claimt Harman. Met het geïntegreerde systeem van dit bedrijf wordt de verbinding opgezet via bluetooth terwijl de dataoverdracht via wifi verloopt.

Harman is bezig het betreffende infotainmentsysteem te integreren in auto's van een niet nader genoemd 'luxe Duits automerk.' Volgens MacRumors biedt alleen BMW momenteel CarPlay als optie aan, waardoor het waarschijnlijk om dit merk gaat. Harman werkt echter ook samen met onder andere Volkswagen Group en Daimler.

De mogelijkheid voor draadloze CarPlay-ondersteuning is er al sinds iOS 9. Niet bekend is waarom niet eerder systemen met deze ondersteuning verschenen. Wel kondigde Alpine vorige maand een draadloos systeem aan, de iLX-107. Dit is geen geïntegreerd systeem maar een inbouwvariant die vanaf deze maand voor 900 dollar wordt aangeboden.