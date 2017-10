Honda voorziet toermotor van 7"-scherm met Apple CarPlay-ondersteuning

Honda heeft de eerste motorfiets aangekondigd die is uitgerust met Apple CarPlay. De 2018 Gold Wing heeft een 7"-scherm in het dashboard, waar bijvoorbeeld navigatie-apps op weergegeven kunnen worden.

Om Apple CarPlay te gebruiken op Honda's nieuwe Gold Wing-toermotor moet een iPhone via usb aangesloten worden. Dat kan zowel in de kofferbak als in de opslagruimte in de tank. Een bluetoothheadset is vereist om gebruik te maken van de software.

CarPlay biedt op de motor dezelfde functionaliteit als in auto's. Het is bijvoorbeeld mogelijk om navigatie-apps weer te geven op het dashboard, muziek af te spelen, berichten te sturen en de contactlijst te bekijken. De bediening gaat via een draaiknop onder het dashboard, het 7"-scherm is geen touchscreen.

Honda maakt het Gold Wing-model al sinds de jaren zeventig. De nieuwste versie van de toermotor is uitgerust met een 1833cc-zescilindermotor. In februari brengt Honda het 2018-model op de markt in de Verenigde Staten.