Nissan geeft nieuwe Leaf groter bereik, meer vermogen en deels autonome functies

Nissan heeft de 2018-versie van zijn elektrische auto Leaf aangekondigd. Het nieuwe model heeft meer vermogen, een groter bereik en kan met ProPilot zelfstandig rijden op een rijstrook op de snelweg. Ook ondersteunt de auto Android Auto en Apples CarPlay.

Nissan heeft de nieuwe Leaf woensdag aangekondigd. Het nieuwe model heeft een 40kWh-accu, flink meer dan de oudere uitvoeringen met 30kWh- en 24kWh-accu's. Ondanks de hogere capaciteit is de omvang van het accupakket volgens Nissan niet toegenomen. Dat komt door het gebruik van lithium-ion-accu's met een grotere energiedichtheid.

Volgens de NEDC-norm is het bereik van de nieuwe Leaf 378km. Voor de 30kWh-uitvoering van het oude model was dat 250km. Het laden van de accu duurt normaal zes tot twaalf uur, als er geladen wordt met 3,3 of 6,6kW. Bij snelladen kan de accu in veertig minuten tot tachtig procent volgeladen worden.

Onder de noemer ProPilot geeft Nissan de Leaf een aantal autonome functies. Het moet de auto in staat stellen om zelfstandig te rijden op de snelweg op één rijstrook. Dat werkt bij snelheden tussen 30 en 144km/u. Het systeem houdt de auto in het midden van de rijstrook en remt de auto af als de voorligger stopt. Als de voorligger binnen drie seconden weer gaat rijden, hervat de Leaf zelfstandig het rijden. Als dat langer duurt, moet de bestuurder op een knop drukken om de rit te hervatten.

Verder is er ProPilot Park voor automatisch inparkeren op een gekozen plek. Hierbij wordt de bediening van het stuur, het voor- en achteruit rijden en remmen volledig overgenomen. Tot slot is er e-Pedal, een functie waarbij bestuurders kunnen starten, versnellen en remmen met één pedaal.

In de nieuwe Leaf zit een elektromotor die 150pk levert en 320Nm aan koppel biedt. Dat is een forse vooruitgang ten opzichte van de eerste generatie met 109pk en 254Nm. De topsnelheid is met 144km/u ongewijzigd. De tweede generatie van de Nissan Leaf is 4,49 meter lang en 1,79 meter breed. De wielbasis is met 2,7 meter gelijk aan de voorganger. Het gewicht is met 1535kg iets hoger. Volgens Nissan is het zwaartepunt lager, wat moet zorgen voor een betere wegligging.

In het interieur zit een 7"-scherm in de console waarop alle systemen van de auto worden getoond. Het systeem is compatibel met Android Auto en Apple CarPlay. Vanaf oktober kunnen klanten de nieuwe Leaf bestellen in Nederland. Leveringen beginnen vanaf januari 2018. Informatie over de prijs wordt binnenkort bekendgemaakt.