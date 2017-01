Door Mark Hendrikman, zaterdag 14 januari 2017 10:13, 9 reacties • Feedback

Vanaf volgende maand gaat Nissan testritten maken met zijn zelfrijdende auto's op de wegen van Londen. Het is voor het eerst dat dergelijke tests op de Europese openbare wegen worden gehouden.

Nissan gaat volgens Reuters zijn Leaf-hatchback alleen in de stad Londen testen. Aan de formulering van het bericht te lezen, zal de test ook niet langer dan een maand duren. Hoeveel auto's Nissan op de Londense wegen loslaat, is niet duidelijk. Zowel de Britse overheid als Nissan hebben sterke interesse in een nauwe samenwerking geuit, ondanks het naderende vertrek uit de EU van het Verenigd Koninkrijk, wat nadelig zal zijn voor de concurrentiepositie.

Ook automakers BMW en Ford hebben bekendgemaakt dat ze van plan zijn om in 2017 de Europese wegen te betreden in het kader van tests met hun zelfrijdende auto's.

Zoals vorig jaar al bekend werd, zal ook de Europese consument aan een zelfrijdende Nissan kunnen komen in 2017. Nissan meldde in juli van vorig jaar dat zijn Qashqai met de deels autonome ProPilot-techniek in 2017 op de markt zal verschijnen. Deze wagen ondersteunt aanvankelijk alleen autonoom rijden op een enkele rijstrook. In de vier jaar daarop wil Nissan ook 'ondersteuning' ontwikkelen voor kruisingen en snelwegen met meerdere banen.