Sander van Voorst, vrijdag 13 januari 2017 21:16

Microsoft heeft het Canadese bedrijf Maluuba overgenomen, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Met de koop wil Microsoft zich richten op systemen die net als een mens kunnen lezen en schrijven.

V olgens Microsoft heeft Maluuba een geavanceerd onderzoekscentrum voor het begrijpen van natuurlijke taal. Daarnaast beschikt het bedrijf over kennis van systemen die zelf beslissingen kunnen maken en vragen kunnen beantwoorden. Microsoft zegt dat het zich na de ontwikkeling van systemen voor spraak en het herkennen van afbeeldingen wil richten op systemen die zelf kunnen lezen en schrijven.

Maluuba zou bovendien net als Microsoft streven naar een systeem dat net als een mens kan denken en communiceren. Microsoft noemt het voorbeeld van een kunstmatige intelligentie die grote hoeveelheden interne bedrijfsdocumenten kan doorzoeken en vragen daarover kan beantwoorden. Daarbij moet het systeem in staat zijn de documenten te 'begrijpen' en niet alleen te zoeken op sleutelwoorden, zoals dat tegenwoordig gebeurt. In een eigen bericht schrijft Maluuba dat zijn werk is gebaseerd op de werking van het menselijke brein, wat zou betekenen dat zijn systemen op dezelfde manier kunnen concluderen en beslissen.

De organisaties maken niet bekend welk bedrag met de overname is gemoeid. Onderdeel van de overeenkomst is dat deep learning-expert Yoshua Bengio Microsoft van advies zal voorzien, zoals hij dat al deed voor Maluuba. Microsoft is niet het enige bedrijf dat zich met overnames verder richt op kunstmatige intelligentie. Onder andere Apple,Google, Twitter en Intel doen hetzelfde.

Demonstratie van het Maluuba-systeem voor het begrijpen van taal en beantwoorden van vragen