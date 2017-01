Door Sander van Voorst, vrijdag 13 januari 2017 20:32, 5 reacties • Feedback

Android-medeoprichter Andy Rubin werkt aan een uitbreidbare high-end smartphone zonder bezels, die hij halverwege dit jaar wil uitbrengen. Hij heeft daarvoor een bedrijf opgericht dat zich onder andere richt op telefoons en domotica, bericht Bloomberg op basis van eigen bronnen.

Het bedrijf heet Essential, meldt onder andere Mark Gurman via het persbureau. Die naam heeft Rubin eind 2015 al geregistreerd. Met een team van veertig personen, die voor een deel afkomstig zijn van Apple en Google, wil de Android-grondlegger meerdere apparaten ontwikkelen. Daarbij speelt de smartphone een centrale rol, samen met kunstmatige intelligentie. Rubin zou in gesprek zijn met Foxconn voor de productie van het toestel, aldus verschillende Bloomberg-bronnen. Het is niet duidelijk of het toestel Android zal draaien.

De telefoon beschikt mogelijk over een scherm dat groter is dan 5,5". Bij dit toestel gaat het om een van verschillende prototypes van Essential. Het model zou verder over een scherm beschikken dat verschillende niveau's aan druk kan detecteren, net als de iPhone. Voor de buitenkant van de telefoon zou het team van Rubin tests uitvoeren met materialen als metaal voor de randen en keramiek voor de achterkant.

Bovendien ontwikkelt het Essential-team een eigen aansluiting, die zowel dient voor het opladen van de telefoon als voor het uitbreiden van de functionaliteit. Zo moeten er via een magnetisch systeem verschillende uitbreidingen aan het toestel toe te voegen zijn, bijvoorbeeld een 360-gradencamera die Essential zelf ontwikkelt. Het in ontwikkeling zijnde toestel moet een prijs meekrijgen die in de buurt ligt van die van een iPhone 7, al zou dat nog kunnen veranderen. De iPhone 7 kostte bij release 769 euro voor de goedkoopste variant.

Geruchten rond de plannen van Rubin gaan al langer, zo kwam een Zuid-Koreaanse site in december met informatie dat hij smartphones wil ontwikkelen onder een nieuw eigen bedrijf.