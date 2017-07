Essential Phone moet binnen enkele weken in handen van klanten zijn

Andy Rubin, voormalig Google-topman en huidig hoofd van het Essential Phone-project, meldt in een e-mail dat zijn Essential Phone binnen enkele weken in handen van klanten zal zijn. De release van de smartphone is al enkele malen vertraagd.

Rubin heeft de e-mail gestuurd naar iedereen die een pre-order van de Essential Phone heeft geplaatst. Dat bericht is onder andere in handen van CNET. Oorspronkelijk zou de Essential Phone op 6 juni, slechts enkele dagen na de eerste onthulling, op de markt komen. Deze datum werd echter niet gehaald en nu moet de telefoon ergens in augustus op de markt komen. Over de Europese release zijn nog geen details bekend. De telefoon kan in de VS zowel bij meerdere telco's als los bij Essential zelf gehaald worden.

Android-medeoprichter Andy Rubin onthulde de smartphone op 3 mei. Het toestel, dat onder andere een snapdragon 835, een 5,7"-scherm, dunne bezels, een titanium behuizing en modulaire capaciteiten heeft, wordt het eerste product van het bedrijf. De telefoon gaat 699 dollar kosten, zonder aanvullende modules zoals de 360-gradencamera. Het bedrijf werkt ook aan een slimme speaker.