Amazon investeert in smartphonemaker Essential

Amazon is een van de investeerders in Essential, de start-up van Android-oprichter Andy Rubin. Ook het Chinese Tencent heeft ge´nvesteerd in de smartphonemaker. Over een week maakt Essential bekend wanneer zijn eerste smartphone uitkomt.

In juni was al bekend dat Essential bij een investeringsronde 300 miljoen dollar had opgehaald, maar niet bekend was welke bedrijven geld in de start-up hadden gestopt. Tegenover The Wall Street Journal heeft Essential nu gezegd dat het onder andere gaat om Amazon en Tencent. Hoe groot het bedrag is dat de bedrijven afzonderlijk hebben geïnvesteerd, is niet bekend.

Amazon gaat de smarpthones van Essential via zijn webwinkel verkopen en ook komen de toestellen in de VS bij Best Buy-winkels in de schappen te liggen. Een exacte verschijningsdatum is nog niet bekend. Niccolo De Masi, topman van het bedrijf, zegt tegen de krant dat het nog een paar weken zal duren en dat hij volgende week een exacte datum kan geven.

Essential wil met zijn high-end smartphone een alternatief vormen voor merken als Apple. Het bedrijf zegt niet direct aan een enorme vraag te kunnen voldoen, maar omdat het bedrijf nog klein is en de productieaantallen aanvankelijk laag zijn, moet het sneller kunnen innoveren dan grote merken. De Masi zegt dat het een zeer succesvol eerste jaar zou zijn als er en paar miljoen toestellen worden verkocht. Daarmee lijkt hij aan te geven dat het bedrijf verwacht in ieder geval zo'n aantal te kunnen maken.

Essential presenteerde eind mei zijn eerste smartphone. Het toestel draait op Android en onderscheidt zich met een 5,7"-lcd die doorloopt tot de bovenkant van de telefoon, met een uitsparing voor de frontcamera. De behuizing is deels gemaakt van titanium en in het toestel zit een Snapdragon 835-soc.

Rubin wil de Essential verder onderscheiden met uitbreidbaarheid via modules, die stroom krijgen via twee pinnen aan de achterkant van het toestel. De eerste van wat een reeks accessoires moet worden, is een 360-gradencamera. Essential brengt zijn producten in eerste instantie alleen in de Verenigde Staten uit.