Essential begint met uitlevering van eerste smartphone

De eerste Essential Phones zijn uitgeleverd naar klanten die een voorbestelling hebben geplaatst, zo meldt de smartphonemaker. De levering van het toestel met de dunne bezels van Android-oprichter Andy Rubin werd al verscheidene malen vertraagd.

Essential maakte op Twitter bekend dat het begonnen is met het uitleveren van de smartphone. De eerste voorbestellers hebben een e-mail gekregen met informatie over de aflevering. Hoeveel Essential Phones er uitgeleverd worden is echter niet bekendgemaakt, waardoor onduidelijk is hoeveel mensen er nog langer op moeten wachten.

De uitlevering van de Essential Phone had aanvankelijk al in juni plaats moeten vinden, maar de smartphonemaker van Android-oprichter Andy Rubin kampte met vertragingen. Vorige maand liet Essential nog weten dat het binnen enkele weken de smartphone zou uitleveren.

De Essential Phone valt op door zijn dunne bezels en heeft een 5,7"-scherm en een Snapdragon 835-soc. Er zijn ook accessoires zoals een 360-gradencamera die op de smartphone kan worden bevestigd.