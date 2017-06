Door Bauke Schievink, zaterdag 3 juni 2017 11:14, 3 reacties • Feedback

De Amerikaanse accessoiremaker Spigen probeert het bedrijf Essential te dwingen om zijn smartphone Essential Phone een andere naam te geven. Spigen heeft namelijk de rechten op de merknaam. Er is echter nog geen rechtszaak aangespannen.

Vanwege de vermeende inbreuk op het merkenrecht heeft Spigen via een advocatenkantoor een cease and desist-brief gestuurd naar Essential, zo ontdekte Android Police. In de brief staat dat Spigen het exclusieve recht heeft op het gebruik van de merknaam Essential. Het gelijknamige bedrijf, dat opgericht is door Android-oprichter Andy Rubin, zou dus zijn smartphone niet met de naam Essential Phone op de markt mogen brengen.

Een woordvoerder van Rubins bedrijf heeft in een reactie aan Android Police aangegeven dat het verzoek van Spigen onterecht is. Daarmee laat Essential het waarschijnlijk op een rechtszaak aankomen. Die is echter nog niet aangespannen; Spigen stelt op een formele reactie op de brief te wachten.

Opvallend is dat Essential in het verleden zelf heeft geprobeerd om de merknaam vast te leggen. Het verzoek werd echter geweigerd vanwege mogelijke verwarring met het recht op de merknaam van Spigen; de Amerikaanse accessoiremaker is ook actief op de smartphonemarkt, waardoor de Essential Phone en eventuele producten van Spigen voor verwarring bij consumenten zouden kunnen zorgen.

Andy Rubin kondigde de Essential Phone dinsdag aan. De smartphone heeft dunne schermranden en een magnetische aansluiting op de achterkant van de behuizing, waarop accessoires bevestigd kunnen worden. Vooralsnog is de Essential Phone alleen in de Verenigde Staten beschikbaar, maar een Europese release wordt op een later moment verwacht.