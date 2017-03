Door Arnoud Wokke, dinsdag 28 maart 2017 08:36, 54 reacties • Feedback

Submitter: Danny.G

Andy Rubin, de oprichter van Android en grondlegger van het huidige mobiele besturingssysteem van Google, heeft een eerste teaser getoond van de aankomende smartphone van zijn bedrijf. Het bedrijf maakt een high-end model met een afgerond scherm en dunne bezels.

De teaser die Rubin op Twitter plaatste, toont een smartphone met minimale bezels en weinig ruimte voor bijvoorbeeld een speaker en frontcamera boven het scherm. De statusbalk laat iconen zien die doen denken aan een standaarduitgave van Android, maar de aanduiding 'lte+' voor lte-advanced of 4g+ bij de netwerkindicator is ongebruikelijk. Aan de rechterkant is een knop te zien, vermoedelijk om het toestel aan- en uit te zetten.

Het bedrijf van Rubin heet Essential. Met een team van veertig personen, die voor een deel afkomstig zijn van Apple en Google, wil de Android-grondlegger verschillende apparaten ontwikkelen. Daarbij speelt de smartphone een centrale rol, samen met kunstmatige intelligentie. De telefoon beschikt mogelijk over een scherm dat groter is dan 5,5". Voor de buitenkant van de telefoon zou het team van Rubin tests uitvoeren met materialen als metaal voor de randen en keramiek voor de achterkant.

Bovendien ontwikkelt het Essential-team een eigen aansluiting, die zowel dient voor het opladen van de telefoon als voor het uitbreiden van de functionaliteit. Zo moeten er via een magnetisch systeem verschillende uitbreidingen aan het toestel toe te voegen zijn, bijvoorbeeld een 360-gradencamera die Essential zelf ontwikkelt. Het in ontwikkeling zijnde toestel moet een prijs meekrijgen die in de buurt ligt van die van een iPhone 7, al zou dat nog kunnen veranderen. De iPhone 7 kostte bij release 769 euro voor de goedkoopste variant.