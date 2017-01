Door Wout Funnekotter, donderdag 5 januari 2017 02:12, 3 reacties • Feedback

Sony heeft op de CES een nieuwe televisielijn aangekondigd die gebruikmaakt van oled-panelen. De nieuwe Sony Bravia A1-televisies komen beschikbaar in de formaten 55", 65" en 77" en beschikken over een audiosysteem dat in deels de voet en deels in het scherm verwerkt zit

Het speciale audiosysteem van de A1-lijn is door Sony Acoustic Surface gedoopt. Volgens de fabrikant wordt niet gebruikgemaakt van normale speakers, maar resoneert het complete scherm om geluidsgolven voort te brengen. De A1-televisies zijn voorzien van een voet in de vorm van een kickstand waarin tevens de subwoofer verwerkt is.

De televisies draaien op Googles Android TV-besturingssysteem, waardoor het mogelijk is om apps te installeren en video's te streamen via de ingebouwde Chromecast-functionaliteit. Alle A1-modellen kunnen overweg met hdr-beelden op basis van de Dolby Vision-standaard, via zowel de hdmi- en usb-ingangen als internetstreams. Deze beelden worden verwerkt door Sony's eigen '4K HDR Processor X1 Extreme'

Hoewel Sony al eerder oled-schermen heeft uitgebracht, ging dat vaak om prototypen of speciale schermen voor de visuele industrie. Dit de eerste keer dat de fabrikant een lijn oled-televisies voor consumenten op de markt brengt. De panelen in de televisies zijn afkomstig van LG Display, dat ook oled-panelen aan fabrikanten als Philips en Panasonic levert. Wanneer de televisies uitkomen en wat ze moeten kosten is nog niet bekend.