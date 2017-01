Door Wout Funnekotter, donderdag 5 januari 2017 02:00, 1 reactie • Feedback

HTC heeft op CES nieuwe accessoires voor zijn Vive vr-bril aangekondigd. Opvallendst is de Vive Tracker, die het mogelijk maakt om objecten binnen de vr-wereld te volgen. Daarnaast komt HTC met een vernieuwde hoofdband met daarin een koptelefoon ge´ntegreerd.

De Vive Tracker heeft veel weg van de ring die zich aan het uiteinde van de Vive-controllers bevindt en kan door ontwikkelaars ingezet worden om 'domme' objecten zichtbaar en volgbaar te maken in een vr-omgeving. HTC toonde hier enkele voorbeelden van, zoals een honkbalknuppel, machinegeweer, pistool, handschoenen en een camera. Op al deze objecten was een Vive Tracker bevestigd zodat ze te gebruiken waren in vr-software, waarbij de gebruiker het voorwerp ook echt kan zien. Het apparaatje heeft een statiefschroefdraad om hem ergens aan vast te maken en kan op een volle accu zes uur werken.

Naast de tracker toonde HTC ook een vernieuwde hoofdband voor de Vive, met een geïntegreerde koptelefoon, vergelijkbaar met die van de Oculus Rift. Deze Deluxe Audio Strap zorgt er tevens voor dat kabels beter weggewerkt worden en ook maakt hij het mogelijk om de hoofdband te stellen door aan een knop achterop te draaien. Zowel de Audio Strap als de Vive Tracker moeten in het tweede kwartaal van dit jaar beschikbaar komen tegen een nog onbekende prijs.

Tijdens de persconferentie vertelde Vive-topman Dan 'O Brien dat het draadloos maken van de vr-bril hoog op de prioriteitenlijst van het bedrijf staat. HTC wil daarvoor met verschillende fabrikanten samenwerken en voorziet dat consumenten op termijn uit meerdere add-ons kunnen kiezen. Eén daarvan is gemaakt door het bedrijf TPCast en moet in het tweede kwartaal van dit jaar uitkomen voor een prijs van 249 dollar. Op dit moment werkt HTC ook samen met Intel aan een accessoire om de Vive draadloos te maken op basis van de wigig-standaard. Wanneer die uitkomt en wat die moet gaan kosten is nog niet bekend.