Door Julian Huijbregts, dinsdag 28 februari 2017

HTC heeft bekendgemaakt dat ontwikkelaars de Vive Tracker vanaf 27 maart kunnen bestellen. Als ontwikkelaars toepassingen en producten voor de object-tracker hebben gemaakt, moet het accessoire later dit jaar voor consumenten beschikbaar komen.

HTC kondigde de Vive Tracker begin januari aan. Het apparaatje heeft veel weg van de ring die zich aan het uiteinde van de Vive-controllers bevindt en kan door ontwikkelaars ingezet worden om 'domme' objecten zichtbaar en volgbaar te maken in een vr-omgeving. Bij de presentatie toonde HTC voorbeelden zoals een honkbalknuppel, machinegeweer, pistool, handschoenen en een camera. De Vive Tracker heeft een statiefschroefdraad om hem ergens aan vast te maken een accu waarmee hij zes uur kan werken.

HTC meldt dat er al 2300 aanvragen zijn van ontwikkelaars voor de Vive Trackers. In zestig procent van de gevallen is dat voor de ontwikkeling van applicaties die niet onder games of entertainment vallen. Het gaat dan bijvoorbeeld om zakelijke, educatieve of medische toepassingen. Vanaf 27 maart gaat HTC de Vive Tracker verkopen aan ontwikkelaars voor 120 euro. Wanneer consumenten het accessoire kunnen aanschaffen is nog niet duidelijk, maar dat moet ergens later dit jaar zijn, wanneer er toepassingen zijn ontwikkeld en bijbehorende accessoires zijn gemaakt.

Volgens HTC is CloudGate Studio een van de eerste bedrijven die werkt met de Vive Tracker. De gamestudio werkt aan dinosaurusgame Island 359 en wil met meerdere trackers het mogelijk maken dat spelers hun volledige lichaam in de vr-game kunnen waarnemen. Die techniek wordt woensdag getoond op de Game Developer Conference op de stand van Valve.

Consumenten kunnen vanaf 2 mei wel de Vive Deluxe Audio Strap bestellen, eveneens voor 120 euro. Dit is een verbeterde hoofdband voor de HTC Vive-headset met een geïntegreerde koptelefoon, die comfortabeler moet zitten tijdens lange sessies. HTC verwacht de hoofdband in juni te kunnen leveren.