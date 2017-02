Door Joris Jansen, dinsdag 28 februari 2017 18:17, 50 reacties • Feedback

Voorzitter Ajit Pai van de Federal Communications Commission, de telecomwaakhond in de VS, heeft tijdens het Mobile World Congress in een toespraak gezegd dat netneutraliteit een vergissing was. Pai is al langer een uitgesproken tegenstander van netneutraliteit.

Tijdens het congres in Barcerlona heeft Pai gezegd dat de regulering die ten aanzien van netneutraliteit tot stand kwam onder de vorige voorzitter, alleen maar heeft geleid tot onzekerheid voor de breedbandmarkt. "Onzekerheid is de vijand van groei. We weten nu na twee decennia dat deze regulering niet nodig is om dat doel van groei te bereiken", aldus Pai.

De regels die onder Obama tot stand kwamen, worden door Pai getypeerd als "regelgeving van de jaren dertig". Volgens de voorzitter hebben deze regels de telecomaanbieders juist niet gestimuleerd om te investeren in het beschikbaar maken van mobiel breedband. Pai haalde daarbij als voorbeeld aan dat er vorig jaar in Amerika voor het eerst minder is geïnvesteerd in breedband. De voorzitter ziet de komst van 5g als een zeer positieve ontwikkeling; de aanleg van de infrastructuur voor 5g wordt volgens hem onnodig afgeremd door regels rondom netneutraliteit.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Pai begin dit jaar benoemd als nieuwe voorzitter. Hij is een voor Trump betrouwbare conservatief die tegenstander is van bijna alle grote beslissingen die de FCC in de afgelopen jaren, tijdens de regeerperiode van voormalig president Barack Obama, genomen heeft.

Pai is niet alleen een tegenstander van netneutraliteit, hij is ook geen voorstander van het beschermen van consumentenprivacy en is niet gekant tegen grote fusies op de Amerikaanse kabelmarkt. In een toespraak van december vorig jaar deelde Pai een aantal van zijn opvattingen.

Tijdens de zomer van vorig jaar liet Pai, toen nog het hoogstgeplaatste Republikeinse commissielid van de FCC, al weten dat de regulering van netneutraliteit een van de eerste FCC-regels zijn die zouden gaan verdwijnen onder Trump. Pai wil naar eigen zeggen ouderwetse en onnodige regels schrappen omdat deze regulering bedrijfsinvesteringen, innovatie en het scheppen van banen zou tegenwerken. Hiermee presenteert Pai zich als een klassieke Republikein die bedrijfsbelangen behartigt en door middel van deregulering een open en vrije markt wil stimuleren.

De nieuwe voorzitter vindt dat netneutraliteit een oplossing is voor een niet-bestaand probleem. Internetproviders die als poortwachters mede kunnen bepalen wat gebruikers zien en doen op het internet en bepaalde soorten van internetverkeer al dan niet met voorrang kunnen behandelen, is in de ogen van Pai geen onwenselijke situatie. Volgens Reuters zei Pai in 2015 dat netneutraliteit leidt tot hogere internetrekeningen en een vertraging van de ontwikkeling van breedbandinternet.