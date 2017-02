Door Joris Jansen, donderdag 16 februari 2017 21:17, 36 reacties • Feedback

De voorzitter van de Amerikaanse telecomwaakhond, Ajit Pai, wil dat in de VS de fm-radio-ontvangers die in vrijwel alle smartphones zitten, worden geactiveerd. Het gros van de Amerikaanse telefoons waarop de fm-chip niet is geactiveerd bestaat uit iPhones.

Uit een onderzoek van de National Association of Broadcasters blijkt dat van de best verkopende smartphones in de VS uit het derde kwartaal van 2016, 44 procent een geactiveerde fm-ontvanger heeft. Tegelijkertijd heeft 44 procent weliswaar een fm-chip ingebouwd, maar in deze telefoons is die niet geactiveerd. In dit laatste geval gaat het in 94 procent van de gevallen om iPhones. Dat meldt de website MacRumors.

Pai pleit hier met name voor vanuit het oogpunt van de openbare veiligheid, aangezien nooduitzendingen via fm-radio niet ontvangen kunnen worden door smartphonegebruikers waarbij de ingebouwde fm-chip niet is geactiveerd.

Daarnaast vindt Pai het in zijn algemeenheid ook een rare situatie. "Dit kan veel beter. Het lijkt raar dat we elke dag horen over een nieuwe smartphone-app die gebruikers iets innovatiefs laat doen, maar dat deze moderne mobieltjes niet in staat zijn een kernfunctie te laten gebruiken die al in 1982 door de Sony Walkman werd aangeboden.

De Amerikaanse providers AT&T, Verizon, Sprint, and T-Mobile ondersteunen het activeren van de fm-chips of zijn dat binnenkort van plan. Het gaat dan om smartphones met Android. Het standpunt van Apple over het activeren van de fm-ontvangers in iPhones is onduidelijk. Ook is onduidelijk of de activatie een kwestie is van het updaten van het iOS-besturingssysteem, of dat er bijvoorbeeld een andere antenne nodig is.