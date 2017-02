Door Arnoud Wokke, vrijdag 17 februari 2017 06:34, 20 reacties • Feedback

Submitter: johanneslol

De Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben Samsung-topman Jay Lee formeel gearresteerd. De topman, die geldt als volgende algemeen directeur van de elektronicafabrikant, speelt mogelijk een rol in een omkopingschandaal waarin ook de Zuid-Koreaanse president betrokken is.

De regionale rechtbank in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul heeft voor de 48-jarige Lee vrijdagochtend lokale tijd een arrestatiebevel uitgevaardigd, schrijft persbureau Bloomberg. De arrestatie vond plaats, omdat het vermoeden bestond dat hij bewijs zou vernietigen. Hij zat al een tijdje vast voor verhoor.

Justitie verdenkt Lee ervan dat hij geld heeft gegeven aan het bedrijf van een vriend van de Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye. In ruil daarvoor zou de president hem hebben gesteund om in de toekomst algemeen directeur te worden. Lee is de kleinzoon van de oprichter van Samsung. Zijn vader, Lee Kun Hee, staat officieel aan het hoofd van Samsung, maar hij ligt sinds 2014 in het ziekenhuis.

De zaak speelt al weken, maar dit is voor het eerst dat Lee daadwerkelijk is gearresteerd op verdenking van omkoping in het schandaal. De aanklager wilde nog een topman van Samsung arresteren, Park Sang-Jin, maar de rechtbank ging in dat verzoek niet mee.