Door Arnoud Wokke, vrijdag 17 februari 2017 07:08, 62 reacties • Feedback

Facebook gaat posts met beeldmateriaal die naakt en geweld bevatten, toestaan als gebruikers dat willen. In de toekomst zal het sociale netwerk aan gebruikers vragen hoe zij staan tegenover zulke posts om vervolgens de nieuwsfeed daarop aan te passen.

Als gebruikers niets kiezen, dan zijn hun instellingen een gemiddelde van wat de mensen in hun regio hebben gekozen, schrijft Facebook-oprichter Mark Zuckerberg in een lange post over de moeilijkheden rondom regels en community's. "Zittend hier in Californië zijn we niet in de beste positie om culturele normen van over de hele wereld te identificeren. In plaats daarvan hebben we een systeem nodig waar iedereen kan deelnemen aan het bepalen van die standaarden."

Zuckerberg merkt onder meer op dat Europeanen toleranter lijken tegenover naakte lichaamsdelen, terwijl dat in het Midden-Oosten bijvoorbeeld gevoeliger ligt. "Hoewel we nog steeds content blijven blokkeren op basis van standaarden en lokale wetten, is het onze hoop dat het systeem van persoonlijke controls en democratische referenda de beperkingen op wat we mogen delen minimaliseren."

Om het systeem van het herkennen van te blokkeren content te verbeteren, wil Facebook in de toekomst kunstmatige intelligentie inzetten. Die systemen moeten onder meer nieuws gaan begrijpen om onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld nieuws over terrorisme en propaganda voor terrorisme.

Zuckerberg erkent dat Facebook meer is geworden dan een sociaal netwerk. "Onze gemeenschap evolueert zich van zijn oorsprong om ons te verbinden met familie en vrienden naar een bron van nieuws en publiek debat."

Het stuk van Zuckerberg is gericht op de toekomst van Facebook en het is nog onbekend wanneer de concrete wijzigingen die hij aanstipt in de praktijk zullen opduiken.